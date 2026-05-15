La odontóloga pasó por el programa y dejó datos clave para cuidar tu sonrisa.
Advirtió que el cepillo eléctrico convencional daña las encías por su rotación y recomendó usar solo el ultrasónico.
Señaló al azúcar como el peor enemigo para los dientes y sugirió tomar mate amargo o con stevia para evitar bacterias.
Explicó que el blanqueamiento dental requiere un protocolo de 21 días y un sellado con flúor para que dure cinco años.
En cuanto al cuidado general de la salud, destacó a Corea como el país que más consume estos productos.
Fuera del Aire es un programa de streaming que se emite lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 hs a través de los canales de Twitch o Youtube de La Opinión Austral y por FM Láser 92.9.
El programa es conducido por Dalma Vidal y Candela Márquez.
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