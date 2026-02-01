Platense se benefició con un “blooper” y se llevó premio exagerado

El Marrón de Vicente López se impuso por 2-1 a Talleres en Córdoba. Ignacio Vázquez, de penal, y Gabriel Báez en contra de su valla, marcaron para los dirigidos por Walter Zunino. En la ‘T’ habìa empatado provisoriamente un cabezazo en contra del apuntado Vázquez.

Una pelota puesta en profundidad para Juan Gauto encontró una salida apurada del arquero Guido Herrera. Se produjo un choque y la pelota quedó viva en el área del local, a punto tal que José Luis Palomino se apuró en rechazar, con tanta mala fortuna que su disparo pegó en el cuerpo de Gabriel Báez (St. 38m.) y se fue mansamente hacia el fondo del arco.