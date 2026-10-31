Policías cruzaron el semáforo en rojo hacia un operativo y terminaron chocando

Un siniestro vial registrado alrededor de las 11:30 en la intersección de las calles Lisandro de la Torre y Congreso involucró a dos motocicletas de la policía y a un automóvil Fiat Siena. De acuerdo con lo informado por La Opinión Austral, “las dos motos policiales circulaban a gran velocidad, mientras se dirigían a atender un requerimiento de urgencia y por tal motivo los móviles cruzaron el semáforo en rojo”, momento en el que se produjo el impacto contra el vehículo que transitaba por Lisandro de la Torre. Según relató el conductor del automóvil, el golpe fue de gran magnitud, sufriendo su vehículo “daños en la parte trasera de la carrocería”, aunque afortunadamente “su conductor no sufrió lesiones”. Por su parte, “a raíz del impacto uno de los efectivos quedó detenido sobre la calzada y debió ser trasladado al hospital para recibir atención médica”, precisándose que “hasta el momento no se informó oficialmente sobre la gravedad de sus lesiones” tras el operativo de urgencia que derivó en la colisión frente al Consejo Deliberante.