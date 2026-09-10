Polémica diplomática por Malvinas: dura respuesta del diputado Jairo Guzmán a un legislador chileno

Informe sobre la polémica desatada tras las declaraciones del diputado chileno por la región de Magallanes, Alejandro Riquelme Meducci, respecto al comercio con las Islas Malvinas y la denominación utilizada para referirse al archipiélago.

En sus dichos, Riquelme Meducci defendió la autonomía comercial de Chile expresando: “Chile tiene todo el derecho de comerciar con cualquier país del mundo. Terceros países no pueden poner condiciones respecto a quién nosotros entregamos servicio o entregamos cabotaje o transporte de carga”. Asimismo, al referirse al vínculo histórico entre Magallanes y las islas, utilizó en reiteradas oportunidades el término “Islas Falkland”, lo que provocó inmediatas reacciones en el ámbito político nacional.

En respuesta, el diputado nacional por Santa Cruz (La Libertad Avanza), Jairo Guzmán, presentó un repudio formal en el Congreso de la Nación Argentina, calificando la postura del legislador trasandino como “una falta de respeto en un tema muy grave para los argentinos”. Durante su intervención, Guzmán enfatizó la necesidad de “defender la soberanía de las Islas Malvinas” y contrapuso la situación con acuerdos diplomáticos recientes entre ambas naciones.