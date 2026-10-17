Polémica en Caleta Olivia: evalúan sanciones para una jueza por un estado de WhatsApp

En el programa “La mañana de LU12” se analizó la controversia generada en Caleta Olivia tras la publicación realizada por la jueza Griselda Bar en los estados de WhatsApp de su celular particular. La magistrada difundió los horarios de atención del estudio jurídico privado perteneciente a su marido y a su hijo, lo que desató una fuerte repercusión en el ámbito político y judicial de la provincia. Durante el informe se remarcó que, si bien la acción “no es un delito por supuesto”, sí constituye “una cuestión por ahí ética siendo jueza” y se planteó que “aparentemente alguien está pensando quizás hasta alguna especie de sanción a la jueza por esta situación”. Asimismo, se vinculó este episodio con la postura del nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gabriel Contreras, de mantener “con la soga corta” a los magistrados mediante auditorías en los juzgados. En esa misma línea de mayor control sobre el comportamiento ético y el uso de recursos públicos, se abordó la reciente medida de retirar vehículos oficiales asignados a miembros del Poder Judicial que eran utilizados para desplazamientos personales, mencionando entre los afectados a René Fernández, vocal del Tribunal Superior de Justicia. Finalmente, se recordó que la utilización indebida de bienes del Estado —como camionetas institucionales y vales de nafta— es una práctica histórica que la sociedad demanda corregir, concluyendo con una advertencia hacia los funcionarios para evitar este tipo de conductas.