Polémica en Diputados: Unión por la Patria denunció que Leguizamón no puede presidir la sesión

La sesión ordinaria arrancó con la presidencia del vicegobernador Fabián Leguizamón, pero la oposición denunció que no podía hacerlo porque el gobernador Claudio Vidal no estaba en la provincia.

🗣️ “Lo que paso es ilógico, el vicegobernador no puede presidir la sesión porque no está el gobernador en la provincia, es algo fehaciente, él mismo (Leguizamón) lo reconoció” pero, además, “dijo que no había instrumento legal y eso es mentira”, afirmó @eloy_echazu a La Opinión Austral.

📌 Asimismo, manifestó que “es inconstitucional, el vicegobernador no puede estar presidiendo, lo mismo la diputada Iris Rasgido, no puede estar sentada en su banca”, pero “lo más importante es que el vicegobernador está incurriendo contra el artículo 117 y 115 de la Constitución Provincial”, subrayó.

