Polémica en el Torneo Regional: ¿Estaba adelantado Franco Domínguez en el tercer gol a Boxing Club?

Jorge Newbery venció 3-1 a Boxing Club en Comodoro Rivadavia, en la ida de la semifinal patagónica del Torneo Regional Federal Amateur, y sacó ventaja de cara a la revancha.

En una “Madriguera” colmada, el “Aeronauta” dio vuelta el partido con una actuación estelar de Franco “Flaco” Domínguez, autor de los tres goles del local.

El tercer tanto generó polémica: Domínguez quedó solo en el área chica tras un rebote del arquero albiverde y definió para el 3-1, en una jugada que dejó dudas por una posible posición adelantada.

Con el resultado a favor, el partido se volvió más cortado y con menos situaciones claras, mientras el desgaste físico del primer tiempo comenzó a sentirse en ambos equipos.

El arquero de Boxing, Gómez, debió salir lesionado a los 34 minutos y fue reemplazado por el joven Bruno Rojas.

Tras cinco minutos adicionados, el encuentro quedó definido y ahora la serie se trasladará a Río Gallegos.

La revancha se jugará el próximo domingo en el sintético de la “Pichón Guatti”, donde Boxing deberá revertir una desventaja de dos goles para soñar con la final de la Zona Patagónica.

