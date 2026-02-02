Polémica en la final del Regional Amateur por un silbato de la hinchada local

Boxing Club y La Amistad de Cipolletti igualaron 2 a 2 en el partido de ida disputado este domingo en el estadio Emilio “Pichón” Guatti, en Río Gallegos, y la serie quedó completamente abierta.

En el segundo tiempo, el árbitro advirtió a la hinchada local por el uso de un silbato que “cortó” una jugada del equipo visitante, en un momento que generó polémica en el desarrollo del encuentro.

El Albiverde había reaccionado tras el gol inicial de La Amistad, logró dar vuelta el marcador y ponerse 2-1, pero el conjunto de Cipolletti encontró el empate casi sobre el final.

Con este resultado, La Amistad se lleva un punto clave pensando en la revancha del próximo domingo en Río Negro, mientras Boxing mantiene la ilusión de seguir avanzando en el camino al ascenso.