Polémica por las declaraciones de un diputado chileno sobre Malvinas

El diputado chileno Alejandro Riquelme Ducci defendió la relación comercial entre Chile y las Islas Malvinas, a las que denominó “Falkland”, y sostuvo que la Argentina no puede condicionar los vínculos comerciales de su país.

“Chile tiene todo el derecho de comerciar con cualquier país del mundo”, afirmó el legislador, al referirse a los servicios de cabotaje y transporte de carga entre la región de Magallanes y las islas.

Riquelme Ducci también destacó el vínculo histórico entre Magallanes y el archipiélago y aseguró que gran parte de la masa ovina de la región chilena tiene su origen en las Islas Falkland y el Reino Unido.

“La industria de cordero que existe en Magallanes es gracias a las Islas Falkland”, sostuvo, y remarcó que Chile mantiene intercambios comerciales con las islas desde hace años.

El diputado concluyó que “no puede haber un condicionamiento de la República Argentina con quien nosotros comerciamos”.