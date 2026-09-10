El diputado chileno Alejandro Riquelme Ducci defendió la relación comercial entre Chile y las Islas Malvinas, a las que denominó “Falkland”, y sostuvo que la Argentina no puede condicionar los vínculos comerciales de su país.
“Chile tiene todo el derecho de comerciar con cualquier país del mundo”, afirmó el legislador, al referirse a los servicios de cabotaje y transporte de carga entre la región de Magallanes y las islas.
Riquelme Ducci también destacó el vínculo histórico entre Magallanes y el archipiélago y aseguró que gran parte de la masa ovina de la región chilena tiene su origen en las Islas Falkland y el Reino Unido.
“La industria de cordero que existe en Magallanes es gracias a las Islas Falkland”, sostuvo, y remarcó que Chile mantiene intercambios comerciales con las islas desde hace años.
El diputado concluyó que “no puede haber un condicionamiento de la República Argentina con quien nosotros comerciamos”.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia