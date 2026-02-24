Por el temporal, se derrumbó parte del techo de Aeroparque

Durante la madrugada de este martes, las fuertes lluvias con actividad eléctrica provocaron el colapso de un desagüe y la caída de parte del techo en el Aeroparque porteño. El incidente ocurrió cerca de la 1 en la terminal de salidas internacionales.

Según la información oficial, se produjo el desborde de una canaleta que recorre internamente el cielo raso suspendido de la planta alta. El agua filtró sobre el área de asientos de un local gastronómico, por lo que se vació el sector de forma preventiva y se retiraron las placas afectadas.

Las autoridades indicaron que la filtración fue contenida y que el espacio, de unos 40 metros cuadrados, quedó limpio y habilitado cerca de las 3. Confirmaron que no hubo heridos ni afectación del servicio de vuelos.

El hecho se dio en el marco de un fuerte temporal que afectó al AMBA, con inundaciones, truenos y relámpagos en barrios como Palermo y en zonas del sur del conurbano como Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora, donde el SMN había emitido un aviso a corto plazo por tormentas intensas.