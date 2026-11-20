Por qué advierten sobre esquemas incompletos en niños nacidos entre 2015 y 2021

En el programa La Mañana de LU12 se informó que el Vacunatorio Móvil del Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz volverá a la Plaza San Martín de Río Gallegos este sábado 21 de noviembre, de 11 de la mañana a 16 horas. Durante la emisión se detallaron los alcances de la jornada sanitaria a partir de lo explicado al móvil de LU12 por la referente de inmunizaciones, Liliana Ramírez.

Según se precisó, se aplicarán vacunas del Calendario Nacional para niños y adultos, refuerzos contra el COVID-19 y otras dosis según corresponda a la libreta de cada persona. Para los niños se indicó que deben llevar la libreta sanitaria, mientras que los adultos pueden presentar su número de DNI para que el equipo consulte los antecedentes en el sistema. También se señaló que durante el operativo del miércoles 18 se completaron esquemas de hepatitis, antitetánica y antigripal, y que la vacunación contra la neumonía se aplica según las condiciones de riesgo evaluadas por el personal.

Por otra parte, se destacó que Ramírez advirtió sobre esquemas incompletos, en especial en niños nacidos entre 2015 y 2021, y llamó a las familias a revisar las libretas. En el programa también se mencionó que suele registrarse una caída en la asistencia a partir del primer año y que mantener al día la libreta sanitaria resulta relevante ante cuadros respiratorios con mucosidad y tos que afectan a los niños más pequeños, motivo por el cual reiteraron la convocatoria para este sábado 21 de noviembre de 11 a 16 horas en la Plaza San Martín.