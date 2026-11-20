Por qué Arcor cerró definitivamente su única planta de conservas de pescado en Mar del Plata

En La Mañana de LU12 se analizó el cierre definitivo de la planta de La Campagnola en Mar del Plata, propiedad del grupo Arcor, el único establecimiento de la compañía dedicado al procesamiento y envasado de conservas de atún y caballa en Argentina. Tras haber incorporado la fábrica en 2006 y sostener la actividad durante dos décadas, la empresa dejará de producir estas conservas en el país y pasará a abastecerse directamente con productos terminados importados desde países como Ecuador, Tailandia, China o Malasia.

Durante el programa se vinculó esta decisión con la apertura de las importaciones y los cambios en el comercio internacional, señalando que a la compañía le resulta más económico traer la lata terminada del exterior que afrontar los costos de cocción, procesamiento y enlatado local. “Se ha abierto indiscriminadamente la importación, entonces el trabajo argentino obviamente se pierde”, advirtieron los conductores al analizar el impacto laboral de la medida y trazar un paralelismo con lo ocurrido en la década del noventa. Asimismo, cuestionaron el argumento de la baja de precios en las góndolas: “Al principio a veces llegan un poquito más baratos hasta que después se acomodan a los precios argentinos y siguen estando caros igual”, señalando que hoy una lata de atún o caballa ronda entre los 5.000 y 7.000 pesos, superando los 10.000 pesos en las líneas premium.

El cierre refleja además el retroceso histórico de la industria conservera en el puerto marplatense, que en su momento de mayor desarrollo llegó a contar con unas 35 plantas dedicadas al atún, la caballa y la anchoíta. La fábrica de La Campagnola ya había frenado sus operaciones semanas atrás tras atravesar dificultades para conseguir materia prima y haber suspendido temporalmente a unos 60 operarios en octubre. Según los datos repasados al aire, el atún dejó de pescarse comercialmente en aguas argentinas hace varias décadas —obligando a importar pescado congelado desde Ecuador—, mientras que los desembarques de caballa registraron una caída cercana al 90% en 2025, un escenario que terminó por sellar el fin de la producción local de la planta.