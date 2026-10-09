Por qué buscan prohibir por ordenanza la venta de medicamentos fuera de farmacias

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz, Pablo Yañez Osorio, analizó en La Mañana de LU12 el proyecto de ordenanza presentado por el concejal Martín Chávez en el Concejo Deliberante de Río Gallegos, el cual busca prohibir la venta de medicamentos en comercios o lugares no habilitados por la entidad. Al respecto, el dirigente aclaró que la iniciativa responde a la preocupación generada por el DNU 70/2023 a nivel nacional y que tomaron como antecedente una norma aprobada en Trevelin: “Cuando surgió la idea nuestra, no surgió de la nada, sino que hay una ordenanza que sacaron hace poquito en Trevelin en Chubut (…) la idea nuestra fue tomar ese modelo”. Durante la entrevista, enfatizó la diferencia entre la comercialización común y el ejercicio profesional en los establecimientos habilitados: “Nosotros no vendemos medicamentos, dispensamos. Y la dispensa conlleva no solo el acto comercial, sino que el asesoramiento (…) Esto es un acto farmacéutico que, bueno, de hecho por eso estudiamos 6, 7 años”. Asimismo, alertó sobre los riesgos para la salud pública al perderse el profesional de respaldo y la trazabilidad de los productos, citando problemáticas actuales como “la falsificación del Ozempic que es para adelgazar” cuando se adquiere por fuera de los canales oficiales. Yañez Osorio explicó que, si bien la legislación nacional 17.565 prohíbe la venta fuera de las farmacias y su desregulación “hoy está frenada en la justicia”, la ordenanza municipal busca dotar de herramientas a los inspectores locales: “Lo único que viene a hacer la ordenanza es solamente a reforzar la ley que ya está”. Respecto a la posibilidad de comercializar fármacos por internet o delíveri, indicó que no está permitido por norma y que actualmente es debate en los colegios profesionales de todo el país cómo adaptar el sistema sin perder el control profesional. Finalmente, al abordar la crisis del sector tras el cierre de la cadena Autofarma y el despido de más de 120 trabajadores, expresó la solidaridad con los damnificados y manifestó su inquietud ante las autoridades provinciales respecto a las futuras aperturas: “Lo que sí nos preocupa es la habilitación de las nuevas farmacias, que sí o sí tienen que tener un farmacéutico, y de eso no tenemos seguridad”.