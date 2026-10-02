¿Por qué casi se van a las manos Juan Grabois y Jairo Guzmán en el Congreso?

Escándalo en la Comisión de Soberanía: Tenso cruce y acusaciones entre Juan Grabois y el diputado Jairo Guzmán

Durante la reunión de la Comisión de Soberanía en el Congreso de la Nación, centrada en el debate sobre las Islas Malvinas, se vivió un momento de extrema tensión entre el dirigente Juan Grabois y el diputado oficialista Jairo Guzmán.

El episodio se desencadenó mientras hacía uso de la palabra la diputada Myriam Bregman (Frente de Izquierda), quien criticaba la postura del Gobierno nacional ante la reciente resolución de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras y el DNU 70/2023. En ese contexto, Grabois se levantó de su asiento para increpar a Guzmán debido a los gestos y comentarios que el legislador libertario realizaba mientras hablaba la diputada.

Detalles del cruce y repercusiones en redes sociales:

El enfrentamiento en la comisión: Grabois se acercó al sector donde estaba sentado Guzmán, increpándolo con insultos y la frase recurrente “callate la boca”, mientras la postura del legislador fue calificada como provocadora. Miembros de la sesión intervinieron para evitar agresiones físicas.

El trasfondo de la discusión: La oposición cuestionaba la “doble vara” del oficialismo por promover proyectos sobre Malvinas mientras mantiene la vigencia del DNU que habilita la venta de tierras rurales a extranjeros.

Reacción de Javier Milei: El presidente de la Nación difundió el video del cruce en sus redes sociales con la frase: “Esto es lo que enfrentamos a diario, al tiempo que tiran piedras de tinta los imbéciles de las formas”.

Descargo de Jairo Guzmán: El diputado libertario manifestó en sus redes: “A Grabois le agarró un brote psicótico en diputados y me atacó en vivo a los gritos e insultos. Hasta los de su propio espacio intentaron frenarlo”.

Respuesta de Juan Grabois: El dirigente le contestó directamente al presidente Milei en redes sociales, iniciando su publicación con la acusación: “Vos sos el jefe de una banda de chorros”.