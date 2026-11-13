Por qué Claudio Vidal le exigió la renuncia a los jueces tras la entrega de equipamiento policial

En el programa La Mañana de LU12 analizaron las declaraciones del gobernador Claudio Vidal realizadas durante un acto de entrega de equipamiento y vehículos para la policía de la provincia de Santa Cruz, enmarcado en el contexto de creciente preocupación por la inseguridad y los hechos de violencia registrados en la zona norte, como el reciente atentado a balazos contra el medio El Caletense. Durante su discurso en rueda de prensa, el mandatario provincial cuestionó con dureza el funcionamiento del poder judicial y lanzó un mensaje directo a los magistrados: “Sirve de muy poco que nuestra policía trabaje, haga lo que está haciendo si los jueces de las distintas localidades no hacen su trabajo. (…) No puede ser, no se tolera, no se puede admitir que los delincuentes de siempre, que están identificados, entren por una puerta y salgan por la otra. Señores jueces, si tienen miedo, si les tiembla el pulso para tomar las decisiones correctas que exige nuestro pueblo, renuncien, renuncien”. Asimismo, los conductores repasaron la entrega de recursos a la fuerza de seguridad en un momento complejo y debatieron sobre la necesidad de esclarecer los episodios violentos que afectan a la región.