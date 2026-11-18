Por qué dos menores entregaron a la policía el arsenal robado de una armería

En la emisión de La Mañana de LU12, se detalló el avance en la investigación por el robo perpetrado el pasado 6 de noviembre en el comercio “Kau Camping”, ubicado sobre la avenida San Martín en Río Gallegos. Tras diversas tareas investigativas y de campo realizadas por la División de Investigaciones, se logró identificar a dos adolescentes de 15 y 16 años como los presuntos autores del hecho, quienes terminaron presentándose en la comisaría acompañados por sus progenitores. El procedimiento principal se concretó cuando la madre de uno de los involucrados realizó la entrega voluntaria de un bolso que contenía la totalidad del armamento sustraído.

Durante la inspección del material recuperado, los efectivos secuestraron un arsenal compuesto por 10 armas de fuego —ocho pistolas semiautomáticas (seis calibre 9 mm y dos calibre 380) y dos revólveres (calibre 22 y 38)—, además de dos cajas de municiones calibre 9 mm de punta hueca con 50 proyectiles cada una. En el caso intervino el Juzgado Penal Juvenil, a cargo del doctor Fernando Zanetta, junto a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, disponiendo que ambos jóvenes establezcan domicilio junto a sus padres y queden a disposición de la autoridad judicial interviniente mientras continúan las actuaciones de rigor.