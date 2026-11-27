Por qué el abogado de Martina Ríos denunció trabas en la causa en Las Heras

El abogado Alberto Luciani, representante de Cintia Fernández —madre de Martina Ríos, fallecida en un incendio en Las Heras—, relató en La Mañana de LU12 el viaje realizado a Caleta Olivia para reunirse con el juez de recursos Carlos Borges ante lo que calificó como falta de avances y rechazos arbitrarios de medidas en el juzgado de instrucción de Las Heras, a cargo del juez Quelin. Según explicó Luciani, acudieron para exponer el expediente desde adentro y solicitar que se destrabe el proceso, además de presentar recursos ante el Tribunal Superior de Justicia.

Durante la entrevista, Luciani señaló que la querella pidió desde el inicio la imputación y detención de la expareja de la víctima, identificada como Enzo Acosta, a quien describió como la única persona que sobrevivió al hecho y que salió del hospital hace unos quince días sin estar imputado ni detenido. El letrado sostuvo que la pericia de bomberos determinó que el incendio fue intencional, con inicio en la zona de la escalera, y que criminalística halló trapos embebidos en combustible en la vivienda, mientras que en la planta alta la ventana tenía rejas y candado, impidiendo la salida.

Luciani cuestionó que la causa no se haya trabajado desde el comienzo bajo los protocolos de violencia de género con la hipótesis de femicidio, y mencionó que se evaluaron versiones como un accidente o la intervención de animales rescatados por la víctima, postura que rechazó. Asimismo, señaló la existencia de vínculos locales al indicar que la madre de Acosta es subsecretaria de Seguridad del municipio de Las Heras y jefa de la Guardia Urbana, y advirtió sobre posibles interferencias o violencia institucional hacia la familia.

El abogado indicó que en los últimos días el fiscal de instrucción Candia también solicitó la imputación y prisión preventiva de Enzo Acosta por femicidio, mientras que la querella plantea femicidio y tres agravantes adicionales —alevosía, ensañamiento y vínculo de expareja—, sin que el juez haya avanzado hasta el momento. Luciani valoró el trato respetuoso recibido en la audiencia con el juez de recursos y comparó la situación con la causa por el femicidio de Gimena Extremador, cuya madre también acompaña, destacando el impulso de las familias y de la prensa para evitar que los expedientes queden paralizados.