Por qué el acercamiento entre Jairo Guzmán y Daniel Gardonio genera especulaciones

Se confirmó una reunión entre Jairo Guzmán, referente de La Libertad Avanza en Santa Cruz, y Daniel Gardonio, intendente de Puerto San Julián. Gardonio es identificado como uno de los intendentes que en los últimos meses ha planteado “una especie de distanciamiento del gobierno provincial”, habiendo apoyado en 2023 la elección del actual gobernador Claudio Vidal dentro del frente Por Santa Cruz.

Durante el encuentro, Guzmán señaló que “estuvieron hablando sobre el potencial económico de la localidad”. Sin embargo, el cruce generó “cierto ruido político” y “especulación electoral” en la provincia, sumándose a recientes contactos entre dirigentes radicales y del ámbito nacional, como el encuentro entre Patricia Bullrich y la diputada Roxana Reyes.

Pese a versiones nacionales sobre acuerdos entre el oficialismo nacional y gobernadores afines, el dirigente libertario ratifica su postura de competir en el ámbito local. Según se indicó en la transmisión, “cada vez que se le pregunta a Jairo Guzmán dice él está firme de que no se va a bajar y que va a ser el candidato a gobernador por la Libertad Avanza”.

De confirmarse este armado, se “plantea un escenario como mínimo de tres sectores fuertes de cara a la gobernación” hacia 2027, involucrando al peronismo, al gobierno provincial, a La Libertad Avanza y el rol que finalmente decida tomar la Unión Cívica Radical.