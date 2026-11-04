Por qué el acusado del femicidio de Gimena Extremador podría esperar el juicio en libertad

Familiares y allegados de Gimena Extremador, víctima de femicidio en Las Heras, manifestaron su reclamo de justicia y su preocupación ante la posibilidad de que el imputado, el expastor Nelson Saldivia, obtenga la prisión domiciliaria tras cumplirse tres años de prisión preventiva sin una fecha fijada para el juicio oral. Tras ser recibidas en los tribunales por el juez Mario Albarrán y la secretaria Anabela Monsalve, la amiga de la víctima, Nadia, detalló los motivos del retraso procesal explicando que “vinimos puntual a solicitar fecha de juicio, nos explicaron de que están trabajando sobre las últimas pericias y las más importantes. Cuando el expediente llegó de Las Heras, faltaba información que para uno de los fiscales fue necesaria. Ese fue el primer atraso del expediente que se demoró en Las Heras. Atrasó un montón, ahora volvió a llegar completo en agosto recién de este año. Entonces están esperando que las últimas pericias, las más completas, lleguen a través de un informe y recién ahí se va a dar la fecha de juicio”. Respecto del planteo de la defensa para otorgarle la prisión domiciliaria al acusado, aclaró que “el abogado Luciani de parte de Gabriela claramente rechazó. Entonces eso se está evaluando. Ellos tienen 72 horas o 5 días de acuerdo para responder. Y después los jueces determinan en 5 días si él puede esperar el juicio en su casa o no. Esto lo que nos explicaba ahora el juez es que esto no modifica la sentencia en el juicio”. Por su parte, Gabriela, madre de la víctima, expresó la confianza depositada en las pruebas incorporadas al expediente manifestando que “yo pienso que las uñas de mi hija hablaron, el celular también habló y por lo que mi abogado me fue diciendo, para que este hombre pueda llegar a quedar en cadena perpetua y le ruego a Dios que así sea”, en referencia al proceso por la muerte de la joven que dejó tres niños pequeños.