Por qué el gimnasio Indio Nicolai fue clave tras el pedido de auxilio de un nene de 10 años

En el marco de la investigación por el hecho de violencia de género ocurrido en el barrio San Benito de Río Gallegos, el móvil de La Mañana de LU12 entrevistó a Roxana Russo, jefa del gimnasio municipal Indio Nicolai, lugar donde se originó el pedido de auxilio que derivó en la intervención policial. Russo detalló cómo se desencadenó la situación durante la noche del viernes: “Se acerca el menor, que es un nene que viene a las actividades al gimnasio, pidiendo auxilio para que los profes que estaban acá a la noche llamen a la policía porque el padre a su hijo le estaba pegando a la mamá”. Ante la emergencia, la responsable precisó que los docentes de fútbol y gimnasia funcional “fueron quienes auxiliaron a nuestro alumno porque era parte de nuestro gimnasio” y que, tras la rápida llegada de los efectivos, “trajeron al nene al gimnasio para resguardarlo mientras la policía actuaba en el domicilio”. La entrevistada remarcó el rol social que cumple el establecimiento con la comunidad del barrio, expresando que “más allá de actividades somos una familia y los gimnasios son contención para los chicos”, e indicó que dada la cercanía con la vivienda de la víctima siempre le transmitieron al menor que “cualquier cosa no dude en venir al gimnasio porque vive enfrente y era muy habitué del gimnasio, era una parte nuestra de acá, entonces siempre fue ‘si te pasa algo vení que acá estamos para ayudarte'”. Asimismo, la cobertura periodística confirmó que en el grupo familiar también se encontraba una bebé de dos años y que las actuaciones investigativas para establecer las circunstancias del hecho quedaron a cargo de la Gendarmería Nacional.