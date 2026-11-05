Por qué el histórico comercio Doña Ana sale a venta tras el crimen de Vicente Maíllo

En La Mañana de LU12 se informó que el histórico comercio Doña Ana, propiedad del comerciante Vicente Maíllo, fue puesto en venta en la esquina de Zapiola y Corrientes de la ciudad de Río Gallegos. La novedad se conoce a poco de cumplirse, el próximo 16 de noviembre, 10 años del crimen de Maíllo, ocurrido en la madrugada de 2017 mientras dormía en su vivienda. La posibilidad de disponer del inmueble y ponerlo en el mercado inmobiliario responde a un extenso recorrido en el ámbito penal y civil. En el marco de la causa penal, en marzo de 2021 la Justicia determinó que su esposa Susana Reina y sus hijastros, José Maíllo y Luis Gabriel Maíllo, “participaron en la planificación del homicidio y contrataron un sicario para ejecutarlo”, por lo que fueron condenados a prisión perpetua. Posteriormente, en el fuero civil, las hermanas y familiares directos de la víctima impulsaron una demanda para declararlos “indignos de sucederlo”, logrando que los hijastros quedaran “completamente apartados de lo que era la sucesión de los bienes de Vicente” y obteniendo la legitimidad patrimonial en manos de sus hermanas y sobrinos. Actualmente, el edificio conserva el cartel de venta y, según lo informado por el medio, aún no ha sido comprado.