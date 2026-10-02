Por qué el hospital SAMIC asumirá el cobro de entradas en el Parque Nacional Perito Moreno

Parques Nacionales dio por finalizada la operatoria con la empresa provincial Santa Cruz Puede y transfirió la administración del cobro de acceso al Parque Nacional Perito Moreno al Consejo de Administración del Hospital SAMIC de El Calafate. El acuerdo formalizado contempla que el centro de salud nacional asuma la responsabilidad del cobro de entradas, el servicio de emergencias médicas con ambulancia, enfermería y chofer, y el traslado de visitantes entre los estacionamientos superior e inferior de la zona del Glaciar.

La decisión generó la respuesta crítica del presidente de Santa Cruz Puede, Gustavo Cíboli, quien defendió la gestión previa iniciada mediante un convenio en 2025: “Lamentamos que un recurso natural de la provincia haya quedado exclusivamente en manos de organismos nacionales y que los mismos no derramen las ganancias sobre los santacruceños”. Cíboli señaló que la finalización del contrato dispuesta el 30 del mes pasado por Parques Nacionales fue una medida desestimada de forma unilateral.

Asimismo, la representación de la firma provincial hizo hincapié en la asistencia histórica que la provincia sostuvo en el área protegida respecto a la presencia ante accidentes e incendios con recursos locales, en contraposición con el aporte de la administración nacional: “La provincia siempre ha estado presente cuando se han suscitado eventos adversos en el Parque Nacional, accidentes e incendios, pagando todo exclusivamente con las arcas provinciales”. Por su parte, la firma del acta mediante la cual el SAMIC tomó el control administrativo del cobro y los servicios de auxilio fue informada por la presidenta del Consejo de Administración del hospital, Yamila Gentile.