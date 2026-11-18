Por qué el juez Marcelo Bersanelli deja su cargo en Santa Cruz a partir de enero de 2027

En La Mañana de LU12 se informó sobre la oficialización del retiro del juez Marcelo Bersanelli, titular del Juzgado de Primera Instancia N° 1 de Río Gallegos, quien dejará sus funciones el próximo 31 de diciembre para acogerse al beneficio de la jubilación a partir del 1 de enero de 2027. La medida fue formalizada por el Poder Ejecutivo provincial mediante el Decreto N° 1179/2026, firmado el 11 de noviembre y publicado en el Boletín Oficial el martes 17, lo que abrirá el proceso de convocatoria a través del Consejo de la Magistratura para cubrir la vacante.

Durante el programa se repasó su trayectoria profesional desde su llegada al cargo en 2017 y su designación pendiente como camarista de la Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedra Buena, además de recordarse los recientes cruces institucionales con el gobernador Claudio Vidal a raíz de los amparos por la ampliación del Tribunal Superior de Justicia y la fundación Valdocco, ocasión en la que el mandatario llegó a acusarlo junto a Fernando Basanta de haber ejecutado “un golpe judicial que viola la división de poderes en Santa Cruz”. Asimismo, se emitió una entrevista previa en la que el propio magistrado —conocido también por ser el único juez en actividad del país que compite en karting— anticipaba su retiro al señalar: “Ya estoy terminando también mi paso por la justicia, creo que en un par de meses más me estaré jubilando”, agregando sobre su carrera oriundo de Río Turbio: “Llegué mucho más lejos de lo que hubiera pensado en mi vida”.