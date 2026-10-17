Por qué el oficialismo tuvo que dar marcha atrás con la Ley de Tierras en el Congreso

En el programa “La mañana de LU12” se analizó la actualidad legislativa y social nacional, destacando los avances en un plenario de comisiones del Congreso de la Nación para modificar la Ley de Propiedad Privada y mantener los límites de la Ley de Tierras. El oficialismo negoció con bloques aliados y gobernadores para no modificar la restricción que prohíbe la venta de más del 15% de las tierras a extranjeros a nivel provincial y departamental, con el objetivo central de evitar que se revoque de forma completa el DNU 70/23. Durante el análisis se remarcó que el Gobierno Nacional buscaba proteger el decreto ante los intentos de la oposición por derogarlo en el recinto, donde el conteo de votos se mantenía ajustado. Por otra parte, la jornada estuvo marcada por la convocatoria a la quinta marcha federal universitaria a las 17:00 horas, con punto de concentración en la Plaza de los Leones. La movilización de docentes, estudiantes y la comunidad educativa busca exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la cual garantiza el auxilio económico para las instituciones del interior del país y contempla recomposiciones salariales para el sector docente.