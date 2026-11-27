Por qué el principal sospechoso del incendio de Martina Ríos sigue libre pese a las pericias

A más de un mes y medio de la muerte de Martina Ríos, joven de 22 años fallecida en un incendio ocurrido el 11 de octubre en Las Heras, Santa Cruz, el caso tomó repercusión nacional tras una publicación de TN.

La familia exige avances judiciales contra la expareja de la víctima, Alexis Acosta, de 24 años, señalado como principal sospechoso.

Camila Ríos, hermana de la víctima, cuestionó la actuación del juez Eduardo Quelin en diálogo con TN: “Pedimos la prisión preventiva muchas veces y el juez nos negó todos los pedidos.”

Según la reconstrucción difundida por TN, tras regresar de un cumpleaños a las 7 de la mañana, ambos entraron a la vivienda, aunque estaban separados desde marzo y no convivían.

Cerca de las 15, la madre de Martina, Cynthia, recibió un aviso por el incendio y, al llegar, vio que Acosta recibía asistencia y salía del lugar, mientras Martina quedó atrapada en la planta alta.

La autopsia determinó que la muerte ocurrió por asfixia tras inhalar monóxido de carbono.

Acosta permaneció bajo custodia judicial durante más de diez días de internación en el hospital de Las Heras, y luego quedó en libertad.

Las pericias de bomberos establecieron que el fuego fue intencional, iniciado con un fósforo o encendedor en la escalera de madera de la planta baja, con trapos y un recipiente con rastros de nafta.

El 5 de noviembre, el fiscal Ariel Candia pidió imputar, citar a declarar y dictar prisión preventiva contra Acosta, pedido que el juez Quelin rechazó por falta de pruebas.

La familia aguarda novedades judiciales y evalúa el impacto del debate nacional sobre el expediente.