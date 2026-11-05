Por qué el saludo entre Javier Milei y Pedro Sánchez generó tanta tensión en Madrid

Javier Milei y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se saludaron este jueves en Madrid en el marco de la 30 Cumbre Iberoamericana, en un reencuentro muy esperado tras los cruces previos y que contó con la presencia del rey Felipe VI. Durante el saludo, que generó gran expectación y dejó en evidencia la tensión entre ambos mandatarios, Sánchez se limitó a un frío y rápido apretón de manos con Milei, contrastando con el recibimiento más afectuoso que el presidente argentino le dispensó al monarca.

En sus intervenciones posteriores ante los representantes de las 22 delegaciones, Sánchez abogó por el diálogo frente a la imposición y la cooperación frente a la división. Por su parte, Milei defendió la postura de Argentina al señalar que el socialismo y el fascismo concentran el control de las decisiones individuales, critican el libre mercado y adoran la intervención del Estado. Asimismo, durante la emisión se analizó el contexto político internacional y el uso de la imagen de Argentina en la campaña electoral en España.