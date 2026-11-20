Por qué el Senado busca convertir en permanentes los beneficios de la ley de discapacidad

En el programa La Mañana de LU12 se informó sobre el tratamiento en el Senado de la sanción definitiva de la ley de discapacidad, con convocatoria prevista para este jueves 19 de noviembre a las 11 de la mañana. El proyecto de fortalecimiento, sostenibilidad y eficiencia permanente del sistema de discapacidad, que ya obtuvo media sanción en Diputados, busca convertir en permanentes los beneficios de la emergencia vigente que vence en diciembre.

Entre los puntos principales de la iniciativa se contempla compatibilizar la pensión no contributiva —equivalente al 70% de la jubilación mínima— con el empleo formal o el monotributo, bajo un límite de ingresos establecido en dos salarios mínimos para personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD). Además, incluye la actualización de aranceles según la movilidad jubilatoria, la continuidad del programa Incluir Salud, auditorías con garantías, un cronograma para pagar compensaciones adeudadas a prestadores y un plazo de 30 días para su reglamentación.

Asimismo, se detalló que el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocó a movilizarse frente al Congreso desde las 11 de la mañana para acompañar la jornada legislativa. “El Senado tratará la sanción definitiva de la ley de discapacidad”, destacaron en el cierre del informe sobre el debate parlamentario.