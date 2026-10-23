Por qué el Tribunal Superior de Justicia ordenó la libertad inmediata de Roberto Neil

El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz ordenó la inmediata liberación del empresario Roberto Neil, quien se encontraba detenido tras haber sido condenado a 11 años de prisión por el crimen de Franco Cuevas, ocurrido el 2 de junio de 2023 en una concesionaria de Río Gallegos. En diálogo con LU12, el abogado defensor de Neil para la etapa de casación, Alejandro Ruggero, desmintió las versiones iniciales que afirmaban que el imputado había sido absuelto de manera definitiva y precisó que “la noticia de que fue absuelto se va a resolver el día 17 de noviembre”.

Durante la audiencia ante los nueve vocales de la Corte Provincial, la defensa sostuvo la figura de la legítima defensa argumentando que “el señor Neil se defendió porque no le quedó otro camino que defenderse”. Ruggero detalló que en la presentación “se planteó con toda contundencia que la sentencia del tribunal oral realmente era arbitraria, caprichosa, no escuchó absolutamente nada de lo que se había argumentado como defensa”. Por su parte, el procurador general, Lisandro Sosa, acompañó el planteo entendiendo que existió un exceso en la legítima defensa, figura que contempla una pena máxima de dos años de prisión.

Al respecto, Ruggero explicó que “como el señor Neil ya llevaba casi tres años detenido, solicité la inmediata libertad, lo cual así sucedió”. El letrado aclaró que, según la jurisprudencia de la Corte Suprema, el tribunal no puede superar la pena requerida por el procurador, por lo que el imputado ya habría cumplido en prisión un lapso mayor al eventual máximo de la condena por exceso.

Consultado sobre el origen del arma de fuego con la que Cuevas recibió cuatro disparos, el abogado señaló que “jamás se investigó y no es solamente que no se investigó porque no se podía” y agregó que “el arma ni siquiera tenía números limados, tenía todos los números intactos”. Ruggero remarcó que “en derecho, cuando uno no puede probar algo en contra del imputado, la duda va a favor del imputado” y concluyó que el próximo 17 de noviembre el máximo tribunal provincial dará a conocer la resolución definitiva, donde se determinará si Neil es absuelto o condenado por exceso en la legítima defensa.