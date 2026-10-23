Por qué es clave la nueva campaña de perforación de Crown Point en Santa Cruz

El gobernador Claudio Vidal supervisó el inicio de una nueva campaña de perforación a cargo de la empresa Crown Point Energy en las áreas Colo Caike y Piedra Clavada, ubicadas en el norte de la provincia de Santa Cruz, dentro de la Cuenca del Golfo San Jorge. El programa contempla una inversión de 7,27 millones de dólares y la ejecución de tres pozos con el objetivo de «recuperar la actividad hidrocarburífera, sostener los niveles de producción y promover nuevas inversiones que permitan ampliar la perspectiva de desarrollo de la Cuenca». Durante la recorrida con el equipo de perforación SA 383 de San Antonio Internacional, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Minería y Energía, Jaime Álvarez, el secretario general del personal jerárquico del petróleo y gas privado de la Patagonia Austral, José Llugdar, el secretario de Gobierno Interior, Hernán Elorrieta, y los intendentes Pablo Carrizo y Pablo Anabalón. En el área Colo Caike se perforarán dos pozos: el K 2002, destinado al desarrollo de reservas de las formaciones Mina del Carmen y Caleta Olivia, y el K 2003, que incorporará un objetivo exploratorio sobre la Formación Pozo D-129 tras el registro previo de «aporte de petróleo de esa formación» en un pozo vecino. Sobre el alcance de los trabajos, Vidal sostuvo que avanzar en estas tareas es fundamental «no solo para sostener la recuperación de la producción, sino también para ampliar las posibilidades de desarrollo futuro de la actividad petrolera en Santa Cruz».