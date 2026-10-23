Por qué especialistas en estética impulsan una jornada gratuita para pacientes oncológicos

Galilea Aguilar, especialista en micropigmentación de cejas y pestañas radicada en Santiago de Chile, visitó el estudio para presentar el evento solidario «Trazos en Rosa». La jornada se llevará a cabo el próximo domingo a las 13:00 en las instalaciones del SOEM, ubicadas en la Avenida Kirchner 555, y estará destinada a personas que hayan atravesado tratamientos oncológicos o que sufran de alopecia. Durante la entrevista, Aguilar explicó que el procedimiento consiste en un tatuaje cosmético superficial y semipermanente que dura entre uno y tres años, destacando que el objetivo principal es aportar al bienestar emocional y a la autoestima de los pacientes. Asimismo, detalló que la iniciativa cuenta con cupos limitados y requiere de una evaluación previa para priorizar a quienes verdaderamente lo necesitan. Junto a un equipo de profesionales provenientes de distintas localidades como Punta Arenas, Caleta Olivia y Río Gallegos, el evento ofrecerá servicios gratuitos de micropigmentación de cejas y delineado interlash, además de la realización de uñas y charlas informativas a cargo de personal de salud. Quienes deseen interiorizarse sobre los requisitos e inscribirse pueden comunicarse a través de Instagram en @galilea.aguilar.pmu o mediante el número de WhatsApp +569 86 91 0092.