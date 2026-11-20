Por qué habrá doble reconstrucción por la muerte de Gilmar Claros en la Comisaría Séptima

En La Mañana de LU12, el móvil de exteriores a cargo de Matías Fenelli abordó el pronóstico del tiempo en Río Gallegos, el inicio de los playoffs y el cruce de Copa Sudamericana, y el avance de la causa por la muerte del ciudadano boliviano Gilmar ocurrida tras su traslado a la Comisaría Séptima. En el plano climático y deportivo, se señaló que la jornada amaneció nublada y fresca con probabilidad de lluvias en Río Gallegos, mientras comienza la actividad de los playoffs con Vélez frente a Belgrano, el cruce entre Argentinos Juniors e Independiente, y el partido de Boca en Barranquilla con la expectativa por un título internacional.

Respecto a la investigación policial por el hecho ocurrido el 16 de octubre, se informó que peritos de Gendarmería realizarán una doble reconstrucción a partir de las 8 de la mañana en el domicilio donde vivía Gilmar con su pareja, Pamela, frente al gimnasio municipal. Según lo repasado al aire, el hombre fue retirado tras una discusión, trasladado a la Comisaría Séptima y horas después se avisó a su esposa sobre su fallecimiento, tras haber llegado sin signos vitales al hospital. Al respecto, se destacó que a la mujer le pidieron realizar una denuncia por violencia de género y ella respondió: “No, yo no voy a hacer ninguna denuncia, porque él no me violentó, él a mí no me pegó”.

Durante la cobertura también se recordó que la autopsia determinó estrangulamiento y más de 14 o 15 lesiones en el cuerpo, con tres policías detenidos y la posibilidad de que se sumen más implicados o encubridores según lo que determine la Justicia. Asimismo, se comentó que el cónsul de Bolivia estuvo en el Juzgado número 3 para pedir celeridad y que el caso sea tratado con la misma seriedad que el de un ciudadano argentino, en un contexto donde la familia y la comunidad boliviana plantean la existencia de racismo o xenofobia en el accionar policial, mientras el equipo periodístico remarcó que no difundió apellidos de efectivos salvo cuando se hizo pública la carta de la esposa de un integrante del Comando Radioeléctrico.