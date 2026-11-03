Por qué indagaron a la mujer acusada de apuñalar a dos menores en Río Gallegos

La justicia avanzó en la causa por el violento episodio registrado durante el fin de semana en Río Gallegos, donde dos adolescentes de 16 años fueron atacados con un arma blanca. En este marco, una mujer de 39 años, identificada con las iniciales R.T. y empleada municipal, compareció este lunes por la mañana ante el Juzgado de Instrucción N°3 a cargo del magistrado Gerardo Jiménez: “Tras el acto procesal el magistrado resolvió que permanezca alojada en la Comisaría Segunda”. El hecho desató una profunda controversia en las redes sociales en torno al móvil del ataque, que incluye acusaciones cruzadas sobre bullying, agresiones previas y señalamientos hacia las víctimas por presuntamente integrar un grupo que difunde peleas en internet. Ante la gravedad de la situación, marcada por la violencia urbana entre menores de edad, el consumo de alcohol y enfrentamientos callejeros, se remarcaron las advertencias de profesionales sobre la necesidad de una intervención integral y el rol fundamental de los adultos: “Padres hablen con sus hijos si los chicos están pasando por este tema el problema somos los adultos, en algo no estamos haciendo bien y se nos está escapando de las manos”. De este modo, la investigación continúa abierta mientras la imputada permanece detenida a disposición de la justicia.