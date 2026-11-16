Por qué Javier Milei ratificó su candidatura para 2027 y qué dicen las últimas encuestas

En La Mañana de LU12 se analizaron las declaraciones del presidente Javier Milei, quien este fin de semana ratificó su intención de competir por la reelección en 2027 y trazó sus metas económicas y comerciales hasta el año 2031. Durante su discurso, el mandatario destacó los acuerdos alcanzados con la Unión Europea, Singapur, Estados Unidos y el ingreso al Transpacífico, asegurando que el país pasó de comerciar con el 10% del mundo al 30% tras abrir más de 500 mercados. En ese marco, afirmó: “Eso para los que dicen que dudan que estoy yendo por la reelección. Sí, estoy yendo por la reelección. Y el objetivo es llegar al 2031 a comercializar con el 90% del planeta”. Asimismo, prometió continuar con la baja de impuestos y sostuvo que, de cumplirse su escenario base, “le vamos a devolver a los argentinos 500.000 millones de dólares, es decir, lo que tenemos de deuda”. En la mesa del programa se contrastaron los dichos del presidente con los últimos sondeos de opinión, señalando que las encuestas recientes muestran un deterioro en su imagen vinculado a la situación económica y ubican a Cristina Fernández de Kirchner al frente de la intención de voto, además de indicar que Milei perdería en un eventual balotaje frente a figuras como Axel Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner, Patricia Bullrich o Myriam Bregman. También se remarcó que, a diferencia del año pasado tras las elecciones legislativas, varias provincias optaron por desdoblar sus comicios locales de los nacionales ante la incertidumbre sobre el escenario electoral del próximo año, y se cuestionó que la apertura comercial anunciada responde principalmente al ingreso de importaciones de bienes de consumo y no a un intercambio equilibrado de exportaciones industriales.