Por qué José Luis Garrido fue el único diputado que votó en contra del emplazamiento en el Congreso

Análisis sobre la votación en la Cámara de Diputados de la Nación respecto al emplazamiento con fecha para el tratamiento de los proyectos sobre endeudamiento familiar y discapacidad. El diputado nacional por Santa Cruz, José Luis Garrido, fue el único legislador en votar en contra de la fijación de fecha para el 23 de septiembre, en una sesión donde el resto de la cámara votó a favor.

En declaraciones vertidas tras la sesión, el legislador argumentó su postura señalando la necesidad de acelerar los tiempos parlamentarios: “Vamos a estar durante todo el mes de septiembre discutiendo temas que los argentinos podríamos haber estado solucionando en una semana”. Asimismo, Garrido sostuvo que la postergación le otorga margen al Ejecutivo Nacional y vinculó la problemática del endeudamiento con las medidas de refinanciación aplicadas por gobernadores provinciales.