Por qué la Justicia redujo de 11 a 2 años la condena contra el empresario Roberto Neil

En el programa La Mañana de LU12 se analizó la reciente resolución del Tribunal Superior de Justicia en torno a la causa judicial contra el empresario de la concesionaria Oasis, Roberto Neil, a quien se le redujo la condena original de 11 años a 2 años de prisión bajo la figura de exceso en la legítima defensa. Tras la apelación presentada por su defensa, los vocales revisaron el expediente y descartaron tanto la pena inicial como la absolución total “libre de culpa y cargo”, dictaminando una sanción excarcelable.

De acuerdo con lo explicado al aire, esta decisión confirma que el empresario no regresará a la cárcel, dado que ya había cumplido más de tres años en prisión efectiva y las penas menores a tres años son excarcelables. Durante el repaso de la cobertura realizada en la sede judicial, se destacó el marcado contraste entre el alivio de los allegados a Neil y el dolor de los familiares de la víctima, quienes sostienen que “no fue legítima defensa, sino que fue un crimen” y consideran que el desenlace fatal “podría haberse evitado”.