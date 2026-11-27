Por qué la marcha del 25N en Río Gallegos reavivó el reclamo por causas sin resolver en Santa Cruz

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N) y de una jornada con paro docente, Río Gallegos fue escenario de una movilización convocada por la Mesa Feminista Independiente, con participación de sindicatos, agrupaciones políticas y vecinas. Según se informó en La Mañana de LU12, la columna partió desde el mástil central, avanzó en contramano por avenida Kirchner hasta el Tribunal Superior de Justicia, siguió por Chacabuco, dobló en Mitre frente a la Comisaría de la Mujer y retomó por Comodoro Rivadavia para finalizar en Casa de Gobierno, sobre calle Alcorta, afectando el tránsito en arterias principales como Kirchner y San Martín.

Durante el programa se citó el informe del Observatorio Nacional Mujeres, Disidencias y Derechos de Mumalá, que contabilizó 266 femicidios en el país entre el 1 de enero y el 20 de noviembre —con una frecuencia de un femicidio cada 29 horas, el mayor incremento desde 2020— y 788 intentos de femicidio. En ese contexto, Gabriela Ance, referente del Plenario de Trabajadoras, sostuvo en declaraciones a La Opinión Austral que, si se siguen conociendo hechos de este tipo, es porque las denuncias no llegan adonde tienen que llegar, y advirtió: “Tenemos muchas noticias con alguna situación particular como incendios o hechos que parecen accidentes y terminan siendo situaciones de violencia, femicidios como en el caso en Las Heras y otras localidades”.

Ance agregó que la problemática responde al contexto actual y remarcó: “La violencia se está profundizando y responde también al contexto en el que vivimos, donde los derechos de las mujeres, de las diversidades y de las infancias se están vulnerando ante la falta de políticas públicas que se apliquen para poder combatirlas. Hoy venimos a remarcar esto porque no existe”.

En el pase radial también se repasaron casos y causas de los últimos seis años en Santa Cruz que siguen en investigación, en instrucción, pendientes de fecha de juicio o sin resolver, mencionándose los casos de Martina Ríos (en Las Heras), Ala Barroso (en marzo de 2026 en Caleta Olivia), Sabrina Vega (diciembre de 2025 en Puerto Deseado), Vanessa Gauna (marzo de 2024 en Río Gallegos), Joseline Hernández (diciembre de 2023 en Río Gallegos), Jimena Extremador (noviembre de 2023 en Las Heras), Rocío Trigo (septiembre de 2022 en Puerto Deseado), Jessica Minaglia (marzo de 2020 en Comandante Luis Piedra Buena), el intento de femicidio en el que resultó arrojado de un barranco el niño Santino Salgueza (febrero de 2020 en Puerto Deseado), el caso de Yanet Costilla y el crimen impune de Zulma Malvar en Puerto San Julián.