Por qué la muerte de un hombre en Río Gallegos desató una megacausa de narcolavado

La investigación por una compleja red de narcotráfico y lavado de dinero que involucra al empresario Lázaro Báez se originó a partir del fallecimiento de Carlos Mauricio Adúcio en el mes de abril, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en una vivienda del barrio Los Pioneros en Río Gallegos junto a más de medio kilo de cocaína. Aunque la autopsia descartó la intervención de terceros y determinó que la causa del deceso fue un shock hipovolémico por una gastritis hemorrágica severa, el secuestro y posterior peritaje del teléfono celular de la víctima por parte de la fiscalía federal permitieron reconstruir la ruta de la droga y las transferencias financieras ilegales. El titular de la Fiscalía Federal de Río Gallegos, el Dr. Julio Zárate, confirmó que el dispositivo móvil fue clave para sustentar la investigación sobre los movimientos de dinero y la red de tráfico entre Buenos Aires y la provincia. Paralelamente, los operativos policiales recientes incluyeron 27 allanamientos simultáneos, el secuestro de estupefacientes, la detención de una docena de personas —entre ellas Lázaro Báez y su pareja Claudia Mendioroz— y el decomiso de vehículos de alta gama y camionetas con pedidos de secuestro federal vinculados a causas como Austral Construcciones. Mientras que la rama de narcotráfico avanza por un carril judicial específico, la situación procesal de Báez se centra en la investigación por presunto lavado de activos a través de la adquisición de bienes y rodados.