Por qué la ONU podría demorar años en revisar la condena a Cristina Kirchner

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aclaró que el análisis del expediente presentado por Cristina Fernández de Kirchner tras la condena por la causa Vialidad —que incluye prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos— podría demorar varios años en resolverse debido al volumen de casos del organismo internacional, descartando una resolución en el corto plazo o previa a los próximos comicios. Ante estos trascendidos, el abogado Gregorio Dalbón precisó en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas que “hay dos cuestiones bien diferentes” y sostuvo que “una es la cuestión de fondo que no ciertamente tarda por la cantidad de casos que tienen” mientras que “la otra situación que no debería tardar es la cautelar en relación con la inhabilitación perpetua porque en esta situación se estarían violando innumerables derechos humanos que deberían cesar hasta que haya una solución definitiva del fondo de la cuestión”. Asimismo, Dalbón indicó que “luego las cuestiones políticas o los recursos de revisión en la justicia argentina lo definirán los técnicos, el equipo de abogados y en lo político Cristina”. En el análisis del programa se abordó la controversia sobre si un eventual dictamen de la ONU resulta o no vinculante para los tribunales locales, así como la viabilidad de una hipotética candidatura en caso de que se hiciere lugar a la medida cautelar sobre la inhabilitación de la exmandataria mientras se mantenga firme la condena con prisión domiciliaria.