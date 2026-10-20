¿Por qué la policía intervino en el Centro Chileno de Río Gallegos? La palabra de la abogada

En el programa “La Mañana de LU12” se abordó la renovada tensión en el Centro Chileno de Río Gallegos tras la presencia policial y de Personas Jurídicas en la sede ubicada sobre la avenida Kirchner. El establecimiento arrastra más de dos años de litigio judicial, disputas políticas e irregularidades en el padrón de socios que derivaron en elecciones y una posterior impugnación. Actualmente, la institución está a cargo de Pedro Díaz como presidente y Raúl Burgos como vicepresidente, bajo el patrocinio legal de la abogada Andrea Camporro, quien advirtió que existe una medida cautelar de no innovar dictada por la justicia que impide modificar la administración hasta que se resuelva la causa de fondo en la Cámara de Apelaciones de la Primera Circunscripción. Durante el operativo, Camporro cuestionó el accionar administrativo e institucional señalando: “Esto nos agarró por supuesto de sorpresa porque nosotros no contamos ni tuvimos ninguna notificación judicial, ni fehaciente, ni formal. Entonces se apersonan acá con el actuar de la policía, con un acto administrativo nada más”. Asimismo, la letrada rechazó que la entidad se oponga al cumplimiento de las normas y remarcó la necesidad de preservar el normal funcionamiento del espacio que alberga actividades deportivas y a numerosos feriantes: “no es que el centro chileno no acate las órdenes como por ahí recién me estaban mencionando de la entidad de personas jurídicas, simplemente que hay una situación judicializada que ya viene de data de dos años, entonces me parece que generar tipo un espectáculo de algo que no requiere”. La controversia, influenciada por disputas políticas, continúa a la espera de definiciones judiciales y de la postura oficial de Personas Jurídicas.