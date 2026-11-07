Por qué las artes marciales en Río Gallegos se convirtieron en un refugio para los jóvenes

El referente del Team Depredador, Javier Lettieri, visitó el estudio para brindar detalles sobre el próximo evento abierto de artes marciales que se llevará a cabo el 13 de noviembre a partir de las 14 horas en el Centro Chileno de Río Gallegos. Durante la entrevista, el organizador explicó que la jornada estará enfocada en una liga formativa orientada a novicios e iniciantes en modalidades como el kick light, donde se prioriza la destreza técnica y se penaliza el exceso de contacto con el fin de que los jóvenes adquieran experiencia en un entorno seguro y controlado antes de dar el salto a las veladas de combate pleno. Asimismo, destacó el rol de contención social que cumplen los gimnasios y los entrenadores frente a situaciones de violencia urbana, canalizando el temperamento de los alumnos hacia valores de respeto, honor y disciplina deportiva. Hacia el final, confirmó que ya cuentan con más de 30 combates pactados para el evento, incluyendo enfrentamientos estelares en artes marciales mixtas, e indicó que las entradas anticipadas se consiguen en el local de Darzait o comunicándose al número de contacto de la organización.