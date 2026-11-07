El referente del Team Depredador, Javier Lettieri, visitó el estudio para brindar detalles sobre el próximo evento abierto de artes marciales que se llevará a cabo el 13 de noviembre a partir de las 14 horas en el Centro Chileno de Río Gallegos. Durante la entrevista, el organizador explicó que la jornada estará enfocada en una liga formativa orientada a novicios e iniciantes en modalidades como el kick light, donde se prioriza la destreza técnica y se penaliza el exceso de contacto con el fin de que los jóvenes adquieran experiencia en un entorno seguro y controlado antes de dar el salto a las veladas de combate pleno. Asimismo, destacó el rol de contención social que cumplen los gimnasios y los entrenadores frente a situaciones de violencia urbana, canalizando el temperamento de los alumnos hacia valores de respeto, honor y disciplina deportiva. Hacia el final, confirmó que ya cuentan con más de 30 combates pactados para el evento, incluyendo enfrentamientos estelares en artes marciales mixtas, e indicó que las entradas anticipadas se consiguen en el local de Darzait o comunicándose al número de contacto de la organización.
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