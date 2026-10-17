Por qué quedó en libertad el acusado de abuso a un menor tras ser allanado en Río Gallegos

En el programa “La mañana de LU12”, el movilero Matías Fenelli reportó desde el barrio Náutico de Río Gallegos sobre el allanamiento y la posterior liberación de un hombre de 42 años investigado por el presunto abuso sexual con acceso carnal de un menor de 17 años. La causa comenzó tras una denuncia radicada el 5 de octubre por el adolescente y sus padres en la Comisaría de la Mujer, la cual derivó en “trabajos de investigación con la división de cibercrimen de la Policía de Santa Cruz en conjunto con la dirección de investigaciones de zona sur”.

Durante el operativo llevado a cabo en un domicilio de la calle Almirante Brown al 1900, las autoridades incautaron elementos de prueba e identificaron una furgoneta blanca que el sospechoso “comienza a decir que esa furgoneta no la tenía”, pero que la Policía encontró escondida tras haber corrido muebles dentro de un quincho no habilitado para guardar vehículos. En el lugar trabajó Criminalística realizando peritajes sobre dicho rodado y sobre otro automóvil. Asimismo, se informó que el acusado intentó resistirse a la aprehensión, recordando que “hace 10 años atrás atropelló a dos comisarios” antes de ser encarcelado por delitos vinculados con la tenencia de material de abuso sexual infantil y corrupción de menores mientras se desempeñaba en visitas guiadas de la municipalidad.

Pese a sus antecedentes penales y a la gravedad de la acusación, la Justicia dispuso que la persona reciba la libertad tras fijar domicilio, medida que provocó un fuerte malestar en las fuerzas policiales y en la comunidad. Como consecuencia del rechazo social ante la decisión judicial, durante la madrugada posterior al procedimiento “familiares y vecinos vinieron y le prendieron fuego en la puerta del domicilio”, sin que se registrara presencia o custodia policial en las inmediaciones del inmueble.