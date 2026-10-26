Por qué quedó en libertad el homicida de Franco Cuevas: indignación en la familia

La familia de Franco Cuevas manifestó su indignación tras la liberación de Roberto Neil, quien había sido condenado en primera instancia a 11 años de prisión por el homicidio. La decisión se produjo a partir de la revisión de la causa en el Tribunal Superior de Justicia, donde se planteó el cambio de carátula a exceso en la legítima defensa, lo que fijaría una condena menor de hasta 2 años, tiempo que Neil ya habría cumplido tras permanecer 3 años encarcelado. La definición final del monto de la pena se fijará el próximo 17 de noviembre.

Durante la protesta realizada en el izamiento dominical en la avenida Kirchner y San Martín, Carla Cuevas, hermana de la víctima, criticó duramente a los integrantes del tribunal y expresó la postura del entorno familiar: “Estamos muy indignados con la decisión que tomaron cada vocal frente al Tribunal de Justicia cuando sabiendo que primeramente había una condena de 11 años donde él estaba preso y hoy él recuperó la libertad. Queremos ya que él vuelva a la cárcel”. La familiar remarcó que están a la espera de conocer los fundamentos formales del fallo para interponer los recursos correspondientes: “Una vez que nos den los argumentos, los fundamentos por los cuales, nosotros vamos a apelar. Nosotros vamos a recursar eso y les aseguro que vamos a ir por todo”. Asimismo, cuestionó el cambio de criterio respecto a las pericias iniciales sobre los cinco disparos que recibió la víctima al manifestar: “Acá pareciera que hay más corrupción o amiguismo que otras cosas”.