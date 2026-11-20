Por qué Río Gallegos y Caleta Olivia lideran el costo de la canasta básica en la Patagonia

En el programa La Mañana de LU12 se analizó el relevamiento difundido por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco sobre el valor de la canasta básica total y la canasta básica alimentaria en siete localidades patagónicas. Según los datos citados en la emisión, Río Gallegos encabeza el listado regional para una familia tipo de cuatro integrantes con una canasta básica total de 2.148.522 pesos —umbral para no caer bajo la línea de pobreza— y una canasta básica alimentaria de 972.182 pesos para superar la línea de indigencia, seguida por Caleta Olivia con 2.144.000 pesos y 970.291 pesos respectivamente, y por Comodoro Rivadavia con 2.134.954 pesos y 966.000 pesos. En el análisis del ciclo radial también se mencionó el endeudamiento con tarjetas de crédito, billeteras virtuales y entidades de préstamos para comprar alimentos.

Durante el segmento también se reprodujeron y comentaron tramos de una entrevista concedida por el presidente Javier Milei a Eduardo Feinmann, en la que el mandatario cuestionó la afirmación de que los argentinos no llegan a fin de mes y sostuvo: “Lo de la gente no llega a fin de mes es una mentira de un consultor que es un chanta, que es un delincuente que trabaja para políticos”. En esa misma intervención, Milei señaló que la pobreza bajó del 57% al 32%, afirmó que “hay 12 millones de pobres menos” y explicó que el endeudamiento de un mes se compensa en el período siguiente. Al referirse a las versiones políticas sobre una eventual candidatura de Patricia Bullrich y su continuidad en el espacio oficialista, el presidente descartó su salida, la definió como “la jefa de la bancada de senadores” y expresó: “Es el deseo del círculo rojo porque gran parte del círculo rojo es parte del statu quo argentino que está perdiendo con este modelo”.