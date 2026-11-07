Por qué se negó a declarar el acusado de intentar secuestrar a una menor en Ushuaia

Francisco Álvarez Ruiz, de 22 años, acusado de intentar secuestrar a una menor de 12 años en Ushuaia, se negó a declarar ante la Justicia mientras su defensa solicitó la excarcelación. El hecho ocurrió el lunes 2 de noviembre alrededor de las 13:40 cerca del Colegio Integral de Educación Ushuaia (C.E.I.E.U.), cuando la niña regresaba al establecimiento con sus compañeros tras el almuerzo y fue sujetada del brazo y el hombro por el agresor, quien intentó besarla y llevársela. El acusado viajó desde Buenos Aires exclusivamente para tomar contacto con la menor, cuyo padre ya había radicado denuncias correspondientes. La indagatoria se concretó el miércoles 4 ante el juez de Instrucción N° 3, Federico Vidal, pasándose la causa del régimen de flagrancia a instrucción ordinaria por la existencia de otros expedientes vinculados a presunto grooming y amenazas. El pedido de libertad formulado por la defensa debe ser evaluado con intervención de la fiscalía, manteniéndose por el momento al imputado detenido a la espera de las resoluciones judiciales.