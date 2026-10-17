Por qué sobreseyeron a Adriana Mansilla tras la causa judicial de la Caja de Servicios Sociales

En el programa “La mañana de LU12” se informó sobre el sobreseimiento de la docente Adriana Mansilla, referente sindical del gremio ADOSAC conocida por encabezar los reclamos con un altoparlante durante las movilizaciones. La causa judicial se había iniciado a raíz de una denuncia presentada por el titular de la obra social provincial, la Caja de Servicios Sociales, luego de que la docente manifestara “algunas cuestiones de acusaciones sobre el presidente de la caja” durante una protesta frente a la entidad, hechos que quedaron registrados “en filmación”. Según se detalló en el informe, Mansilla enfrentaba un proceso judicial “con un monto de dinero importantísimo”, pero en la jornada previa “fue sobreseída finalmente” luego de haberse conocido un video en el que se la veía muy apesadumbrada y de haber “pedido disculpas por sus dichos frente a la obra social provincial”. La justicia resolvió el sobreseimiento tras considerar “que no había un delito”, novedad que fue comunicada por el gremio docente en horas de la tarde. El dictamen judicial dio cierre a la situación que motivó la medida de fuerza a nivel provincial realizada el día anterior, la cual contó con “un acatamiento bastante importante” y derivó en que en muchas escuelas prácticamente no se dictaran clases.