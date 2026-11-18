Por qué una adolescente de Comodoro viajó a la NASA para representar a la Patagonia

En la emisión de La Mañana de LU12, se dialogó con la joven comodorense Isabella Bosio, de 16 años, quien fue seleccionada entre los trece estudiantes argentinos que viajaron a Orlando, Florida, para representar a la Patagonia en un programa educativo y de exploración espacial vinculado con la tecnología y la robótica. La adolescente relató que el proceso comenzó tras participar en un hackathon en Comodoro Rivadavia en 2024, luego de lo cual continuó capacitándose mediante cursos vinculados a la NASA, la Universidad de Rusia y Latinoamérica.

Durante la entrevista, Isabella detalló la dinámica de la experiencia en Estados Unidos, donde integró un equipo multicultural junto a pares mexicanos y colombianos con el desafío de diseñar y programar en un solo día un robot para recolectar muestras en suelo marciano. Asimismo, compartió sus vivencias en las distintas simulaciones de entrenamiento espacial, destacando el uso de cámaras de viento y simuladores de gravedad, además de expresar su admiración por figuras como la astronauta Cristina Koch. Consultada sobre Su futuro, la joven reafirmó su vocación por la ingeniería espacial —carrera que planea estudiar en el país— y su interés por investigar la habitabilidad y la existencia de vida microbiana en otros planetas, concluyendo con su orgullo por haber representado a la Argentina en las instalaciones de la agencia espacial.