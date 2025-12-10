Premio Nobel de la Paz 2025: la ganadora María Corina Machado no asistirá a la ceremonia

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado no estará presente en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Oslo. Su paradero es desconocido, según informó el Instituto Nobel.

En su lugar, su hija Ana Corina Sosa Machado será quien suba al escenario para recibir la medalla y el diploma oficial, además de leer el discurso escrito por su madre.

Ana Corina Sosa, durante la ceremonia, declaró: “La libertad nunca es plena, salvo que se comparta. Todos los seres humanos hemos nacido para ser libres”.