Preocupación en la Liga Sur: jugadores y cuerpos técnicos se agarraron a piñas en El Calafate

Nuevamente la violencia volvió a empañar la jornada de la Liga de Fútbol Sur en El Calafate tras disputarse el partido de primera división en el que Newell’s Old Boys venció por 1 a 0 a Deportivo Esperanza con gol de Lucas Farfán. Al finalizar el encuentro, los cruces verbales derivaron en agresiones físicas que involucraron a “integrantes de ambos planteles y también a miembros de los cuerpos técnicos”. Parte de los incidentes quedó registrada en videos que comenzaron a circular en redes sociales. El episodio no representaría un hecho aislado, ya que el sábado anterior, durante un partido de quinta división entre los mismos clubes, también se habrían protagonizado incidentes de violencia. La situación genera profunda preocupación en el ámbito deportivo local, dándose a menos de tres semanas de la agresión sufrida por el árbitro Alberto Fernández en el partido entre Deportivo Esperanza y Gendarme Amarilla por el Torneo Clausura, hecho donde el integrante del cuerpo técnico de Esperanza, Maximiliano Ledesma, agredió físicamente al colegiado —quien debió recibir atención médica en el hospital SAMIC— y por el cual fue suspendido provisoriamente por la Liga de Fútbol Sur.