Preocupante informe educativo: el rendimiento verbal de los jóvenes cayó un 8,4% en una década

El equipo de La Mañana de LU12 analizó un informe elaborado por el Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad junto a la Escuela de Educación de la Universidad Austral. El trabajo evaluó a 849 estudiantes de entre 8 y 15 años y comparó los resultados obtenidos entre 2013 y 2023, revelando un retroceso en el rendimiento intelectual y verbal de la población juvenil.

El relevamiento registró que el rendimiento en habilidades verbales disminuyó un 8,4% en el período analizado. Asimismo, en 2023 el promedio general reflejó 3,6 puntos menos de coeficiente intelectual total en comparación con los alumnos evaluados en 2013. El informe expuso además una marcada disparidad dentro de una muestra realizada en la provincia de Buenos Aires: “Encontraron una diferencia de 26,8 puntos de coeficiente intelectual total entre los estudiantes de escuelas públicas y privadas”, brecha asociada a condicionantes socioeconómicos, familiares y del entorno educativo.

Finalmente, se relacionaron estos resultados con los datos de las evaluaciones PISA, donde se advirtió la baja comprensión de textos y el uso de la tecnología en el aula. Sobre este último punto, el estudio indicó que el 55,4% de los alumnos manifestó distracción por dispositivos digitales durante las clases, aunque los investigadores remarcaron que el uso de la tecnología no constituye la causa única ni global del deterioro del aprendizaje.