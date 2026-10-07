Presentan el EVENMPa 2027: ¿Cómo buscan atraer grandes inversiones a las provincias patagónicas?

En diálogo con Radio LU12, Sergio Pérez, prosecretario de la Comisión Directiva de CIMA Patagonia (Cámara Industrial de la Patagonia), brindó detalles sobre la preparación del EVENMPa 2027, la cuarta edición del Evento Multisectorial Empresario que se llevará a cabo en Puerto Madryn los días 15, 16 y 17 de abril. Pérez adelantó que la semana que viene realizarán la presentación oficial a nivel nacional en la ciudad de Buenos Aires, en la Casa de Chubut, e informó que “ya se está ocupando el 50% de la venta de despachos”. Respecto al alcance de la propuesta, recordó que en la edición de 2025 recibieron la visita de “cerca de 650 empresas” y precisó que “no es solamente regional, sino que la búsqueda es una vinculación y potenciarnos a nivel nacional e internacional”.

Durante la entrevista, el dirigente empresarial explicó que la iniciativa funciona como “una vidriera” para visibilizar la capacidad productiva de la región y conectar a los pequeños y medianos emprendedores con los grandes actores de la economía. “La idea es traicionar a las grandes empresas para que las pymes puedan acceder en lo que son las rondas de negocio y en los stands”, sostuvo Pérez, agregando que el predio situado en el Puerto Madryn albergará alrededor de 110 stands con un enfoque particular en “comercio exterior y nuevas tecnologías”. Sobre los resultados de estos encuentros, señaló que ofrecen el marco de acercamiento adecuado, argumentando que “después de cada evento hacemos la encuesta post evento y nos viene dando muy bien”.

Asimismo, el representante de CIMA analizó la coyuntura económica de la región, destacando la necesidad de que las grandes inversiones de sectores como el petróleo, la pesca y la energía generen un impacto positivo real en las comunidades locales. “Los recursos existen, el recurso humano existe, el potencial de las empresas existe; es poner en valor esto y exhibir que desde acá se puede proveer no solo servicios básicos, sino desde el conocimiento, la producción y la construcción”, afirmó. A su vez, reconoció que existen temas pendientes de resolución como la desaceleración del empleo y los costos energéticos y de servicios, indicando que en el marco del evento “siempre se elaboran documentos finales donde sale a la luz lo que las empresas necesitan”, concluyendo que “la premisa es vincularnos y potenciar a la Patagonia”.